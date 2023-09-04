Гатиятулин о 3:5 с «Ак Барсом»: «Кто выигрывает пятак, тот выигрывает матч. «Трактор» упустил нити игры»

Анвар Гатиятулин объяснил поражение «Трактора» от «Ак Барса» (3:5).

«В первую очередь хочу поздравить Зинэтулу Хайдяровича с юбилейным матчем, это очень серьезная цифра. Он является примером, желаю ему здоровья.

Что касается матча, хорошо начали, здорово двигались, была нацеленность на ворота. Повели в счете во втором периоде, где-то начали играть неправильно, у соперника пошли контратаки. Проиграли свой пятак и проиграли матч.

Понимали сильные стороны соперника – мощная атака, здесь важно было правильно играть. Отдали пятак, больше сказать нечего. Есть правило: кто выигрывает пятак, тот выигрывает матч. Мы в этой игре пятак проиграли.

« » воспользовался своими сильными сторонами, а мы упустили нити игры.

получил повреждение в прошлом матче, поэтому не сыграл», – сказал главный тренер « ».