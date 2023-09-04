Гатиятулин о 3:5 с «Ак Барсом»: «Кто выигрывает пятак, тот выигрывает матч. «Трактор» упустил нити игры»

Теги Ак Барс Трактор Зинэтула Билялетдинов КХЛ Альберт Яруллин Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин объяснил поражение «Трактора» от «Ак Барса» (3:5).

«В первую очередь хочу поздравить Зинэтулу Хайдяровича с юбилейным матчем, это очень серьезная цифра. Он является примером, желаю ему здоровья.

Что касается матча, хорошо начали, здорово двигались, была нацеленность на ворота. Повели в счете во втором периоде, где-то начали играть неправильно, у соперника пошли контратаки. Проиграли свой пятак и проиграли матч.

Понимали сильные стороны соперника – мощная атака, здесь важно было правильно играть. Отдали пятак, больше сказать нечего. Есть правило: кто выигрывает пятак, тот выигрывает матч. Мы в этой игре пятак проиграли.

«Ак Барс» воспользовался своими сильными сторонами, а мы упустили нити игры.

Яруллин получил повреждение в прошлом матче, поэтому не сыграл», – сказал главный тренер «Трактора».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анна
Я вообще в шоке как просто отдали игру в концовке. Обидно. Не в чем не уступали пока оборона неуснула ну и большинство ужас особенно последнее Телегин и Бурдасов что вообще стояли делали. С комментарием Анвара Рафаилычем соглашусь. Пятак проходной двор. Анвар Рафаилыч уберите пожалуйста Блажиевсеого
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий