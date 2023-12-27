Тамбиев о 5:3 с «Сочи»: «В 3-м периоде «Адмирал» начал играть на удержание счета и поплатился за это двумя шайбами. Надеюсь, это будет хороший урок»

Теги КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Сочи Дмитрий Завгородний Кирилл Петьков Хоккей

Леонид Тамбиев оценил победу «Адмирала» над «Сочи» (5:3).

– Два периода, считаю, показывали хороший хоккей, была хорошая реализация голевых моментов. В третьем периоде начали играть на удержание счета, чего категорически делать нельзя. За это поплатились двумя шайбами.

Надеюсь, это будет хороший урок для нашей команды, надо играть все 60 минут, а не играть в какие-то моменты на удержание счета. А так, мы, конечно, довольны победой – это очень важная для нас победа. Едем домой, готовимся к двум домашним матчам.

– Недавно в вашу команду из «Сочи» пришли Дмитрий Завгородний и Кирилл Петьков. Кирилл не всегда попадает в состав, а что можете сказать по игре Дмитрия?

– Кирилл играл, просто сейчас попал под ротацию, он играл два матча подряд. Хорошие ребята, молодые, с хорошей спортивной мотивацией. Они немножко разноплановые игроки. Мы видим, как можно лучше использовать и Завгороднего, и Петькова.

Они привыкают, адаптацию прошли уже. Они влились быстро в команду. Дай бог, пусть играют и развиваются, главное, чтобы в состав проходили, – сказал главный тренер «Адмирала».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий