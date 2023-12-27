Тамбиев о 5:3 с «Сочи»: «В 3-м периоде «Адмирал» начал играть на удержание счета и поплатился за это двумя шайбами. Надеюсь, это будет хороший урок»
Леонид Тамбиев оценил победу «Адмирала» над «Сочи» (5:3).
– Два периода, считаю, показывали хороший хоккей, была хорошая реализация голевых моментов. В третьем периоде начали играть на удержание счета, чего категорически делать нельзя. За это поплатились двумя шайбами.
Надеюсь, это будет хороший урок для нашей команды, надо играть все 60 минут, а не играть в какие-то моменты на удержание счета. А так, мы, конечно, довольны победой – это очень важная для нас победа. Едем домой, готовимся к двум домашним матчам.
– Недавно в вашу команду из «Сочи» пришли Дмитрий Завгородний и Кирилл Петьков. Кирилл не всегда попадает в состав, а что можете сказать по игре Дмитрия?
– Кирилл играл, просто сейчас попал под ротацию, он играл два матча подряд. Хорошие ребята, молодые, с хорошей спортивной мотивацией. Они немножко разноплановые игроки. Мы видим, как можно лучше использовать и Завгороднего, и Петькова.
Они привыкают, адаптацию прошли уже. Они влились быстро в команду. Дай бог, пусть играют и развиваются, главное, чтобы в состав проходили, – сказал главный тренер «Адмирала».