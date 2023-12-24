Тамбиев про 1:3 с «Северсталью»: «Адмирал» с убойных позиций не попадал в створ. Игра была равная, до ошибки»
Леонид Тамбиев считает, что «Адмирал» мало в чем уступал «Северстали» (1:3).
«Интересная игра, обоюдоострая. Я считаю, равная.
Мы сегодня с убойных позиций не попадали в створ. Надо бережнее относиться к тем возможностям, которые создавали.
А так, в принципе, ребята сегодня хорошо работали, хорошо отдавались. В принципе во втором периоде мы немножко отдали инициативу, играли немного пассивно.
В третьем периоде что у нас были шансы, что у «Северстали». Игра была равная, шла до ошибки, до гола. «Северстали» сегодня больше повезло», – отметил главный тренер «Адмирала».
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