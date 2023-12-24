Тамбиев про 1:3 с «Северсталью»: «Адмирал» с убойных позиций не попадал в створ. Игра была равная, до ошибки»

Теги Северсталь КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев считает, что «Адмирал» мало в чем уступал «Северстали» (1:3).

«Интересная игра, обоюдоострая. Я считаю, равная.

Мы сегодня с убойных позиций не попадали в створ. Надо бережнее относиться к тем возможностям, которые создавали.

А так, в принципе, ребята сегодня хорошо работали, хорошо отдавались. В принципе во втором периоде мы немножко отдали инициативу, играли немного пассивно.

В третьем периоде что у нас были шансы, что у «Северстали». Игра была равная, шла до ошибки, до гола. «Северстали» сегодня больше повезло», – отметил главный тренер «Адмирала».

Журналист помог тренеру «Адмирала»: посоветовал игрока на буллиты – и тот выиграл матч

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий