Ротенберг проиграл 2 из 3 матчей Ларионову в этом сезоне. Еще в одной игре «Торпедо» вело 3:0, но уступило

Роман Ротенберг проиграл Игорю Ларионову второй матч в сезоне КХЛ.

СКА уступил «Торпедо» (1:3) в игре Фонбет чемпионата .

Это была третья встреча клубов в нынешнем сезоне – нижегородцы одержали вторую победу.

6 сентября « » выиграло у со счетом 4:3.

25 ноября команды встретились в Санкт-Петербурге – СКА проигрывал 0:3 после двух периодов, но отыгрался и победил по буллитам 4:3.

«Торпедо» находится на четвертой позиции в таблице Западной конференции, набрав 55 баллов в 43 играх.

СКА располагается на пятой строчке в конференции, имея в активе 55 очков в 42 матчах.