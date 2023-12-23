Ротенберг проиграл 2 из 3 матчей Ларионову в этом сезоне. Еще в одной игре «Торпедо» вело 3:0, но уступило

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг проиграл Игорю Ларионову второй матч в сезоне КХЛ.

СКА уступил «Торпедо» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Это была третья встреча клубов в нынешнем сезоне – нижегородцы одержали вторую победу.

6 сентября «Торпедо» выиграло у СКА со счетом 4:3.

25 ноября команды встретились в Санкт-Петербурге – СКА проигрывал 0:3 после двух периодов, но отыгрался и победил по буллитам 4:3.

«Торпедо» находится на четвертой позиции в таблице Западной конференции, набрав 55 баллов в 43 играх.

СКА располагается на пятой строчке в конференции, имея в активе 55 очков в 42 матчах.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Главное - сохранить эту тенденцию на ПО...
+17
-1
+16
Я омич, болею за Авангард, но ура, ура Торпедо!!!!
+9
-1
+8
Мэтр-лакросс свое ещё возьмёт. Где он, и где Ларионов...
+6
-2
+4
Звучит это сравнение, как оскорбление Ларионова, это что плотник супротив столяра.
+3
-1
+2
Ответ Ковид 07.10.52
Звучит это сравнение, как оскорбление Ларионова, это что плотник супротив столяра.
ну, надо понимать, что ресурсы роттенберга в разы больше
+1
0
+1
Уважуха Торпедо.Пребевайте питерских почаще.
+1
-1
0
Когда у судей, не в пример с предыдущей встречей, давление внутреннее совпадает с наружным, "Торпедо" ничего особенного по большому счету не угрожает. Победа на классе)
0
0
0
То поражение это был насчастный случай.
0
0
0
Ответ Джульетта Джульетта
Когда у судей, не в пример с предыдущей встречей, давление внутреннее совпадает с наружным, "Торпедо" ничего особенного по большому счету не угрожает. Победа на классе)
я смотрел только хайлаты и насчитал 4 удаления железных, которые не дали СКА. Боюсь, что реально их было в разы больше. Так что сомневаюсь, что что-то изменилось... После того как Йозэ поныл, что их удаляют и незасчитаной шайбы Локо - СКА не проигрывал. Совпадение - да, конечно совпадение...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий