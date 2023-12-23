Ротенберг проиграл 2 из 3 матчей Ларионову в этом сезоне. Еще в одной игре «Торпедо» вело 3:0, но уступило
Роман Ротенберг проиграл Игорю Ларионову второй матч в сезоне КХЛ.
СКА уступил «Торпедо» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Это была третья встреча клубов в нынешнем сезоне – нижегородцы одержали вторую победу.
6 сентября «Торпедо» выиграло у СКА со счетом 4:3.
25 ноября команды встретились в Санкт-Петербурге – СКА проигрывал 0:3 после двух периодов, но отыгрался и победил по буллитам 4:3.
«Торпедо» находится на четвертой позиции в таблице Западной конференции, набрав 55 баллов в 43 играх.
СКА располагается на пятой строчке в конференции, имея в активе 55 очков в 42 матчах.