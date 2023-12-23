Ларионов о победе над СКА: «Не думаю, что наши люди в «Торпедо» хуже, несмотря на бюджет, комплектацию, длину скамейки. Мы не давали им явных моментов»

Игорь Ларионов оценил победу над СКА.

«Торпедо» победило со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата .

– Хочу поблагодарить соперника за хорошую игру, за хорошую баталию, если говорить на хоккейном языке.

Наших ребят – с победой. Она была непростая, сложная, характерная. И, конечно, спасибо нашей большой армии болельщиков, которые были в «Нагорном» и у телевизоров по всей стране.

Не будем преувеличивать значение победы, но есть моменты в жизни, которыми надо наслаждаться.

Сегодня момент, который заслуживает уважения, и в этом плане благодарность ребятам, всем тем людям, которые играли, сражались, и выиграли хороший матч.

– Перед матчем с вами в двух играх забросил 13 шайб, а сегодня – одну. Можно сказать, что «Торпедо» сыграло от обороны?

– Здесь, наверное, целый комплекс ответов на ваш вопрос, потому что, естественно, ты ожидаешь чего-то от команды, которая находится на ходу. Мы об этом знали.

Ребятам, конечно же, говорили: «Ты не должен рисовать устрашающую картину, потому что любой соперник – это те же люди».

Я не думаю, что наши люди выглядят хуже, несмотря на эти вопросы в сторону бюджета, комплектования команды, длины скамейки и так далее.

Для нас важно было сыграть правильно, хотя, естественно, в начале матча мы немножко не успевали в плане решений, которых мы требовали от ребят.

Против быстрой команды должна быть быстрая мысль, быстрая голова, быстрые решения.

Мы немножко в этом плане не сделали все, что хотели, но в целом мы не давали сопернику явных моментов, как было в предыдущих матчах или в предыдущем сезоне, когда сами дарили моменты, которые не должны были дарить.

Компактность игры, действия Гуски, который отыграл выдающийся матч, надежность защитников и помощь им от нападающих – это то, что определило результат, – сказал главный тренер « » .