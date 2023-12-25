Жафяров воспользовался пунктом о запрете на обмен в контексте перехода в «Металлург». Он не захотел играть у Разина

Дамир Жафяров отказался от перехода в «Металлург».

Агент форварда и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с « » по причине «дискриминации».

29-летний Жафяров не играет с 28 ноября, 19-летний Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.

По данным «Матч ТВ», интерес к форварду проявлял «Амур», но до предметного разговора дело не дошло. «Ак Барсу» был интересен форвард Егор Коршков, и вряд ли он бы пошел на обмен.

Также сообщается, что «Ак Барс» и «Металлург» уже договорились о том, что Жафярова обменяют на нападающего Семена Кошелева.

Однако уже сам Жафяров воспользовался пунктом в контракте о том, что обмен в другой клуб невозможен без согласия игрока.

«Он не захотел играть у тренера Андрея Разина», – сообщил источник.