Жафяров воспользовался пунктом о запрете на обмен в контексте перехода в «Металлург». Он не захотел играть у Разина

Теги Ак Барс Металлург Мг Амур возможные переходы КХЛ Андрей Разин Дамир Жафяров Егор Коршков Матч ТВ Семен Кошелев Хоккей

Дамир Жафяров отказался от перехода в «Металлург».

Агент форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с «Ак Барсом» по причине «дискриминации».

29-летний Жафяров не играет с 28 ноября, 19-летний Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.

По данным «Матч ТВ», интерес к форварду проявлял «Амур», но до предметного разговора дело не дошло. «Ак Барсу» был интересен форвард Егор Коршков, и вряд ли он бы пошел на обмен.

Также сообщается, что «Ак Барс» и «Металлург» уже договорились о том, что Жафярова обменяют на нападающего Семена Кошелева.

Однако уже сам Жафяров воспользовался пунктом в контракте о том, что обмен в другой клуб невозможен без согласия игрока.

«Он не захотел играть у тренера Андрея Разина», – сообщил источник.

10 комментариев
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Да чем Магнитка то плоха? Играет в красивый хоккей, или Жафяров не хочет пахать у Разина?
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Жырафов то сам еще та звезда, выделывается! москву санкт питербург ему подавай наверное
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пусть сидит значит скамейку полирует!
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Ну у Разина то пахать надо в обороне, а он креативить только желает, оно и понятно
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Думаю его все же заставили отказаться. В систему бы зашел очень хорошо
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не так и хочется ему играть, по всей видимости. пусть дальше на лавке сидит😏
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Ответ Metallurg111
Думаю его все же заставили отказаться. В систему бы зашел очень хорошо
Жафяров играл под руководством Разина в Адмирале и не по наслышке знает о непростом характере последнего. Так что он скорее всего сам прекрасно понимал, его не нужно было заставлять.
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Отдать безконфликтного Кошелева, который готов пахать в любом звене на эту Бабаевскую "звезду"
Ну такое себе
Зачем Магнитке мина замедленного действия, которая в конце сезона будет выкручивать руки, требуя большой контракт, большой вопрос
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Ответ newyork13
Жырафов то сам еще та звезда, выделывается! москву санкт питербург ему подавай наверное
Я в целом на стороне клуба, но тут глупо будет делать вид что Ак барс этот контракт с этим запретом не давал ему.А то прочитаешь вас, Жафяров сам себе контракт написал и клубу отдал, а те со слезами без выбора поставили свою подпись.Жафбров воспользовался легальным пунктом согласованным с клубом, Ак барс сказал окей тогда лавка тебе судя по всему ближе.
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