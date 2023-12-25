Жафяров воспользовался пунктом о запрете на обмен в контексте перехода в «Металлург». Он не захотел играть у Разина
Дамир Жафяров отказался от перехода в «Металлург».
Агент форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с «Ак Барсом» по причине «дискриминации».
29-летний Жафяров не играет с 28 ноября, 19-летний Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.
По данным «Матч ТВ», интерес к форварду проявлял «Амур», но до предметного разговора дело не дошло. «Ак Барсу» был интересен форвард Егор Коршков, и вряд ли он бы пошел на обмен.
Также сообщается, что «Ак Барс» и «Металлург» уже договорились о том, что Жафярова обменяют на нападающего Семена Кошелева.
Однако уже сам Жафяров воспользовался пунктом в контракте о том, что обмен в другой клуб невозможен без согласия игрока.
«Он не захотел играть у тренера Андрея Разина», – сообщил источник.
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