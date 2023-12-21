Сторона Жафярова против перехода в «Металлург». У агента игрока Бабаева непростые отношения с Разиным («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Металлург Мг возможные переходы Шуми Бабаев КХЛ Андрей Разин Дамир Жафяров Семен Кошелев Хоккей

«Ак Барс» продолжает вести диалог с «Металлургом» об обмене Жафярова на Кошелева.

Как сообщает «Бизнес Online», магнитогорская команда хочет видеть Дамира Жафярова в своем составе. «Ак Барс» не против расстаться с хоккеистом и получить Семена Кошелева.

Однако, по данным издания, сторона Жафярова против перехода в «Металлург». Во многом это связано с фигурой главного тренера Андрея Разина. Сообщается, что у агента игрока Шуми Бабаева непростые отношения с тренером.

Жафяров уже играл под руководством Разина в «Адмирале» в сезоне-2017/18.

В нынешнем сезоне Жафяров отметился 2 (1+1) баллами при полезности «плюс 1» в 16 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Кошелев записал в свой актив 13 (4+9) баллов при полезности «минус 5» в 32 играх.

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3 комментария
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Он ещё и нос воротит, ппц
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