Валерий Каменский: «Ковальчук – настоящий мужик. Справился с давлением, отыграл на своем уровне. Думаю, от игры к игре он будет прибавлять»

Валерий Каменский высказался об игре 40-летнего Ильи Ковальчука за «Спартак».

Форвард сыграл за « » в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.

« – настоящий мужик и настоящий спортсмен. Справился со всем давлением, которое на него наверняка оказывалось. Потому что все ждали возвращения.

Отыграл он здорово, на своем уровне. Думаю, от игры к игре он будет прибавлять», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.