Кожевников об игре Ковальчука при голе «Куньлуня»: «Кто не ошибается, скажите? Чуть что – своих начинаем гнобить. Ищем какую-то гадость. Вся журналистика на этом построена»
Александр Кожевников высказался об ошибке Ильи Ковальчука в игре с «Куньлунем».
Форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для Ильи Ковальчука первым официальным с апреля 2021 года.
Во втором периоде игры после его потери шайбы «Куньлунь» отличился в меньшинстве.
– Ковальчук результативную ошибку допустил. На пресс-конференции после матча у главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова первым делом об этом спросили...
– У нас одна проблема. Мы своих чуть что, начинаем гнобить. Ищем какую-то гадость. У нас вся журналистика на этом построена в последнее время.
Надо заметить какую-то гадость и начать ее раздувать. Одни хайпы. А о нормальном мы не пишем. Кто не ошибается, вы мне скажите?
– Все ошибаются.
– Вот именно. После такого долгого перерыва в карьере ошибся. Бывает. Команда-то его поддержала, матч выиграли. Он поддержал команду, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.