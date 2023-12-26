Кожевников об игре Ковальчука при голе «Куньлуня»: «Кто не ошибается, скажите? Чуть что – своих начинаем гнобить. Ищем какую-то гадость. Вся журналистика на этом построена»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Александр Кожевников Куньлунь Ред Стар Хоккей

Александр Кожевников высказался об ошибке Ильи Ковальчука в игре с «Куньлунем».

Форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для Ильи Ковальчука первым официальным с апреля 2021 года.

Во втором периоде игры после его потери шайбы «Куньлунь» отличился в меньшинстве.

– Ковальчук результативную ошибку допустил. На пресс-конференции после матча у главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова первым делом об этом спросили...

– У нас одна проблема. Мы своих чуть что, начинаем гнобить. Ищем какую-то гадость. У нас вся журналистика на этом построена в последнее время.

Надо заметить какую-то гадость и начать ее раздувать. Одни хайпы. А о нормальном мы не пишем. Кто не ошибается, вы мне скажите?

– Все ошибаются.

– Вот именно. После такого долгого перерыва в карьере ошибся. Бывает. Команда-то его поддержала, матч выиграли. Он поддержал команду, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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3 комментария
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а кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно, вы мне плюнули в душу! Негодяи!
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Хартли!!! )))
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