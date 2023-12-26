Порядин о том, что «Спартак» играет авантюрно: «Есть такое. Нужно строже играть в обороне, не нырять в атаку третьему хоккеисту. Есть нюансы, которые будут ключевыми в плей-офф»

Павел Порядин высказался об игре «Спартака» в матче с «Куньлунем» (5:2).

– Как вам показался матч?

– Тяжеловатый. Мы хорошо начали, но потом стали действовать неправильно. Слишком увлеклись атакой. Но победа есть победа.

– Как на « » сказалось возвращение ?

– Конечно, он придал импульс. Дал новые эмоции в раздевалке. А мы хотели ему помочь, одержав победу.

– Помощь и в том, чтобы дать пас Илье на пустые ворота?

– Да, мы видели его желание. Понятно, что «Спартак» показывал свою игру, не действуя только на Ковальчука. Но Илья все равно мастер и найдет момент. Пока нужно время, чтобы ему вкатиться. А дальше будет еще лучше.

– Какая у вас была стратегия, когда Илья выходил с вами в первой бригаде большинства?

– Мы понимаем, что у него хороший бросок. Понятно, что в таком случае нужно Илью снабжать пасами. Ребята из « » это понимали. Посмотрите, как они в первом периоде прыгали на Ковальчука, чтобы тот не бросал. Но он все равно имел хорошие моменты.

Думаю, сейчас Илья еще поймет стиль нашего большинства. В последних матчах оно у нас ушло. Значит, вместе оптимальным составом будем его возвращать.

– Ковальчук сказал, что «Спартак» претендует на , но вы пока играете авантюрно.

– Ну да, есть такое. Нам нужно строже играть в обороне, не нырять в атаку третьему игроку. Есть нюансы, которые будут ключевыми в плей-офф.

И надо уже переходить на то, что если мы ведем в три шайбы, то не стоит подпускать соперника к себе, чтобы не возникали стресс-моменты, – сказал форвард «Спартака» .