Александр Кожевников: «Голдобин в «Спартаке» расслабился и все свои лучшие качества проявляет. Ему дали свободу»

Александр Кожевников высказался об игре Николая Голдобина в «Спартаке».

– У « » уже есть лидер Николай Голдобин, побивший, к слову, клубный рекорд результативности в . Как намекнул Жамнов, любит внимание. Не потухнет ли он, если значительная часть внимания перейдет к Ковальчуку?

– Не думаю. Там звено у Голдобина очень здорово играет. Связку Жамнов подобрал обалденную.

Что касается Коли, он в «Спартаке» расслабился и все свои лучшие качества проявляет. Ему дали дышать. Не по системе играть, а свободу дали. В этом преимущество его звена, – сказал двукратный олимпийский чемпион .