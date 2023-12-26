Александр Кожевников: «Голдобин в «Спартаке» расслабился и все свои лучшие качества проявляет. Ему дали свободу»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Александр Кожевников Николай Голдобин Хоккей

Александр Кожевников высказался об игре Николая Голдобина в «Спартаке».

– У «Спартака» уже есть лидер Николай Голдобин, побивший, к слову, клубный рекорд результативности в КХЛ. Как намекнул Жамнов, Коля любит внимание. Не потухнет ли он, если значительная часть внимания перейдет к Ковальчуку?

– Не думаю. Там звено у Голдобина очень здорово играет. Связку Жамнов подобрал обалденную.

Что касается Коли, он в «Спартаке» расслабился и все свои лучшие качества проявляет. Ему дали дышать. Не по системе играть, а свободу дали. В этом преимущество его звена, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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1 комментарий
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капитан очевидность , об этом сам голдобин поделился давным давно , потом несколько пустобрехов как ты об этом тоже говорили. если нечего сказать, зачем одно и то же выкладывать ? спортс к вам тоже этот вопрос !
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