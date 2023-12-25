Терещенко о результативности Голдобина: «Это и от партнеров зависит, и от штаба «Спартака». Доверие играет большую роль»

Алексей Терещенко отреагировал на рекорд Николая Голдобина.

28-летний нападающий набрал 57 (28+29) очков за 44 игры в составе «Спартака» в текущем сезоне – это лучший результат в истории клуба в регулярном чемпионате.

«Я думаю, это и от партнеров, конечно, зависит, и от тренерского штаба «Спартака». И от игры, которую сами тренеры хотят видеть вообще в целом от «Спартака».

Доверие играет большую роль. Это радует», – сказал бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко.