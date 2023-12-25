Голдобин о 100 очках за сезон: «Тяжело, но все возможно, если «Спартак» продолжит играть так результативно»

Теги Спартак КХЛ Андрей Локтионов Николай Голдобин Р-Спорт Хоккей

Николай Голдобин высказался о том, что побил рекорд «Спартака» по очкам.

Форвард забил и отдал голевой пас в матче с «Куньлунем». Теперь у него 57 очков в текущем сезоне – это лучший результат в истории клуба в регулярном чемпионате.

«Спасибо Андрею Локтионову. Без него мне бы не удалось этого добиться. Он меня всегда поддерживает, говорит мне приятные вещи. Перед матчем с «Куньлунем» он сказал мне: «Ты лучший, ты сможешь побить этот рекорд сегодня».

100 очков за сезон? Это будет тяжело. Если продолжим играть так результативно и я не буду отставать от партнеров, то все возможно», – сказал нападающий.

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Удачи Николаю.
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