Голдобин установил рекорд «Спартака» в КХЛ по очкам за регулярку. В активе форварда 57 баллов в 44 играх сезона КХЛ

Николай Голдобин установил рекорд «Спартака» в КХЛ по очкам в чемпионате.

Нападающий набрал 2 (1+1) очка в ходе первого периода матча Фонбет чемпионата КХЛ против « ».

Теперь в активе 57 (28+29) баллов в 44 играх в составе красно-белых.

Николай Голдобин установил клубный рекорд в по результативности за один регулярный чемпионат.

Рекордные прежде 55 баллов ранее набирали (в сезоне-2009/10) и (2022/23).