Голдобин установил рекорд «Спартака» в КХЛ по очкам за регулярку. В активе форварда 57 баллов в 44 играх сезона КХЛ
Николай Голдобин установил рекорд «Спартака» в КХЛ по очкам в чемпионате.
Нападающий набрал 2 (1+1) очка в ходе первого периода матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня».
Теперь в активе Николая Голдобина 57 (28+29) баллов в 44 играх в составе красно-белых.
Николай Голдобин установил клубный рекорд в КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат.
Рекордные прежде 55 баллов ранее набирали Бранко Радивоевич (в сезоне-2009/10) и Александр Хохлачев (2022/23).