Голдобин установил рекорд «Спартака» в КХЛ по очкам за регулярку. В активе форварда 57 баллов в 44 играх сезона КХЛ

Теги Спартак Бранко Радивоевич видео КХЛ Александр Хохлачев Николай Голдобин Куньлунь Ред Стар Хоккей

Николай Голдобин установил рекорд «Спартака» в КХЛ по очкам в чемпионате.

Нападающий набрал 2 (1+1) очка в ходе первого периода матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня».

Теперь в активе Николая Голдобина 57 (28+29) баллов в 44 играх в составе красно-белых.

Николай Голдобин установил клубный рекорд в КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат.

Рекордные прежде 55 баллов ранее набирали Бранко Радивоевич (в сезоне-2009/10) и Александр Хохлачев (2022/23).

2 комментария
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КрасавЕц Голда.
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Идёт на рекорд КХЛ по очкам за сезон)
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