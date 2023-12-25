Хмелевски про слухи о переходе в ЦСКА: «Приятно, что меня уважают. Это не в моих руках, но я хочу играть за «Салават»

Теги Салават Юлаев ЦСКА КХЛ Матч ТВ Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА.

«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Хмелевски сделал две результативные передачи.

– Я об этом особо не думаю. Играю за «Салават» – мне это нравится.

Приятно, что другие команды меня уважают как хорошего игрока. Но на данный момент у меня хороший настрой играть в Уфе.

Чуть‑чуть удивился такой волне слухов по поводу меня. Не ожидал ничего такого. Сидел дома, без каких‑либо новостей.

Но это просто информация в интернете: людям нужно что‑то писать.

– Но вы остаетесь?

– Как я и сказал, я хочу играть за «Салават».

Это не в моих руках, но я как игрок хочу выступать здесь. А сами новости, повторюсь, я не контролирую

– Сидело в голове – сделать что‑то дополнительное, чтобы на фоне ЦСКА себя показать?

– Слушайте, когда ты играешь против ЦСКА, ты максимально настроен, на 100%.

Они сколько уже чемпионатов выиграли этой командой? Всегда приятно победить чемпиона, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски.

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