Хмелевски про слухи о переходе в ЦСКА: «Приятно, что меня уважают. Это не в моих руках, но я хочу играть за «Салават»

Саша Хмелевски прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА.

« » обыграл ЦСКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата . Хмелевски сделал две результативные передачи.

– Я об этом особо не думаю. Играю за «Салават» – мне это нравится.

Приятно, что другие команды меня уважают как хорошего игрока. Но на данный момент у меня хороший настрой играть в Уфе.

Чуть‑чуть удивился такой волне слухов по поводу меня. Не ожидал ничего такого. Сидел дома, без каких‑либо новостей.

Но это просто информация в интернете: людям нужно что‑то писать.

– Но вы остаетесь?

– Как я и сказал, я хочу играть за «Салават».

Это не в моих руках, но я как игрок хочу выступать здесь. А сами новости, повторюсь, я не контролирую

– Сидело в голове – сделать что‑то дополнительное, чтобы на фоне ЦСКА себя показать?

– Слушайте, когда ты играешь против , ты максимально настроен, на 100%.

Они сколько уже чемпионатов выиграли этой командой? Всегда приятно победить чемпиона, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» .