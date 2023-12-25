Якушев о Ковальчуке: «У «Спартака» молодая команда, ей нужен был такой игрок. Илья сможет подсказать или даже напихать, если кто-то будет лениться»

Александр Якушев отметил, что рад возвращению Ильи Ковальчука в «Спартак».

40-летний форвард сыграл за « » в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.

«Радует, что Илья вернулся в «Спартак». Дебютировал за команду в 16-летнем возрасте, а теперь спустя столько лет вновь защищает ее цвета. Где начал, там, судя по всему, и будет заканчивать.

Сама игра показала, что он находится в хорошей физической форме. Не хватает разве что игровой практики, но она появится со временем. С каждой игрой Илья будет прибавлять.

Важно, что он по натуре лидер. К нему с большим уважением относились и в НХЛ, а про его авторитет в России и говорить нечего. У нас молодая команда, ей нужен был такой игрок. Ковальчук сможет подсказать или даже напихать, если кто-то будет лениться.

Так что, дорогой , с возвращением и крепкого здоровья», – сказал председатель попечительского совета «Спартака» .