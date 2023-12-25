Егор Филин о Ковальчуке: «Приятно играть с легендой. Ребенком смотрел хайлайты с его игрой, гол в Квебеке. А сейчас мы в одной команде»

Форвард «Спартака» Егор Филин подвел итоги матча с «Куньлунем» (5:2).

«Хорошо начали игру, в первом периоде здорово играли по заданию и забили хорошие голы. Во втором тоже хорошо играли.

все здорово сделал, мне осталось замкнуть в пустые ворота. Потом немного упустили нити игры, но ничего не дали сопернику сделать. Есть у нас такая проблема, тренеры указывают на нее. Пытаемся это исправить. Нужно играть все 60 минут. Иногда у нас это получается, иногда нет. Идем к этому и стремимся играть все 60 минут.

Сезон еще идет, мне еще рано его оценивать. Приятно, что закрепился в составе, что доверяют. Надо продолжать в том же духе.

Приятно играть с легендой. Еще ребенком смотрел хайлайты с игрой , его гол в Квебеке. А сейчас мы играем в одной команде. Он постоянно подсказывает, а я слушаю его. Это добавляет уверенности команде», – сказал нападающий « » .