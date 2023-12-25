Локтионов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Молодежь его называла Илья Валерьевич, я – Илюха, Кови, Старенький. Он авторитетный человек в хоккее, много подсказывает»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Андрей Локтионов Матч ТВ Хоккей

Андрей Локтионов сообщил, что быстро нашел взаимопонимание с Ильей Ковальчуком.

40‑летний форвард Ковальчук сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года. 

– Взаимопонимание в звене с Ильей Ковальчуком быстро нашлось?

– Да, с первой же тренировки. В субботу потренировались, в воскресенье сыграли. У нас была пара моментиков, чтобы забить. Но в равных составах мы не смогли это сделать.

– Вы же с Ковальчуком играли в звене еще на чемпионате мира 2013 года.

– Это вообще не имеет значения. Прошло уже 10 лет. Надо все налаживать заново, с чистого листа.

– Вы в конце специально сделали так, чтобы Илья забил в пустые ворота?

– Он мне отдал, я ему отдал. Потом он мне снова отдал, я ему опять отдал. Так и получилось, а он хорошо попал с неудобной руки. Все было супер.

– Как вы восприняли Ковальчука в раздевалке?

– Да просто зашел, со всеми поздоровался. Обычный рабочий момент, когда в команду приходит кто‑то новый. Молодежь его называла Илья Валерьевич. Я чуть постарше, поэтому Илюха, Кови, Старенький.

Но Илья – очень авторитетный человек в хоккее, очень много подсказывает. Так что намного лучше стало. Плюс в большинстве «5 на 4» он может забить. Его хороший бросок никуда не делся. Так что ждем большего.

– Может, Ковальчук толкнул речь?

– Нет, такого не было. Он просто подбадривал, – сказал форвард «Спартака» Андрей Локтионов.

Ковальчук считает «Спартак» претендентом на Кубок Гагарина: «Сразу парням сказал, чтобы никаких «Ильей Валерьевичей» – только Кови или Илья»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В Омске тоже доподсказывался до чемпионства
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий