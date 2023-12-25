Кожевников об игре Ковальчука при голе «Куньлуня»: «Человек в 40 лет выходит, а журналисты говорят об ошибке, смакуют. Стыдно должно быть! Попробуйте сами в таком возрасте на коньки встать»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников оценил игру 40-летнего Ильи Ковальчука за «Спартак».

Форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.

Во втором периоде игры после его потери шайбы «Куньлунь» отличился в меньшинстве.

«Илья смотрелся неплохо, видно, что физически готов хорошо. В любом случае нужно время, матча три-четыре для набора формы необходимо. И молодым-то сложно играть после такого простоя, а тут человеку 40 лет.

Сейчас он может играть за счет опыта – отдать пас или использовать момент, как с «Куньлунем».

Результативная ошибка? Человек в 40 лет выходит на лед, а журналисты говорят о его ошибке, смакуют. Стыдно должно быть! Попробуйте сами в таком возрасте на коньки встать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Первый матч 40-летнего Ковальчука за «Спартак»: привез, забил в пустые – и сразу же стал рекордсменом

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10 комментариев
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Видели как человек в 70 лет не то, что на лёд выходит, а голы пачками забивает!
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он же не в пивной лиге ошибся, а в профессиональном матче. поэтому пусть и огребает заслуженный хейт за свою игру. ибо неуй
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Дело даже не в самой ошибке, а в том, что она типична для Ильи.
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А зачем в таком возрасте вставать на коньки?
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Я попробывал. Стало стыдно. Что дальше делать?
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Че то уже подзадолбали с темой возраста Ковальчука, ладно если бы ему было 60 или 50, но 40 лет это разве так много? Он не фигурист в конце концов
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Не, ну может тогда сначала форму набрать, а потом выходить? Не первенство водокачки всё же
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