Кожевников об игре Ковальчука при голе «Куньлуня»: «Человек в 40 лет выходит, а журналисты говорят об ошибке, смакуют. Стыдно должно быть! Попробуйте сами в таком возрасте на коньки встать»

Александр Кожевников оценил игру 40-летнего Ильи Ковальчука за «Спартак».

Форвард сыграл за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Куньлунем» (5:2) и поразил пустые ворота. Этот матч стал для него первым официальным с апреля 2021 года.

Во втором периоде игры после его потери шайбы «Куньлунь» отличился в меньшинстве.

« смотрелся неплохо, видно, что физически готов хорошо. В любом случае нужно время, матча три-четыре для набора формы необходимо. И молодым-то сложно играть после такого простоя, а тут человеку 40 лет.

Сейчас он может играть за счет опыта – отдать пас или использовать момент, как с «Куньлунем».

Результативная ошибка? Человек в 40 лет выходит на лед, а журналисты говорят о его ошибке, смакуют. Стыдно должно быть! Попробуйте сами в таком возрасте на коньки встать», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Первый матч 40-летнего Ковальчука за «Спартак»: привез, забил в пустые – и сразу же стал рекордсменом