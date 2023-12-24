«Куньлунь» забил «Спартаку» при игре в меньшинстве – у Ковальчука отобрали шайбу на синей линии
«Куньлунь» забил гол «Спартаку» при игре в меньшинстве.
Команды проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
Китайский клуб забросил шайбу в меньшинстве при счете 0:4 в пользу красно-белых.
Момент случился на 38-й минуте во втором периоде, когда «Спартак» действовал в большинстве, дебютирующий за клуб Илья Ковальчук оказался на синей линии, после чего шайбу из клюшки у него выбил Джейк Челиос, затем Джек Родуолд вышел один на один и забил гол.