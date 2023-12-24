«Куньлунь» забил «Спартаку» при игре в меньшинстве – у Ковальчука отобрали шайбу на синей линии

Теги Спартак Илья Ковальчук видео КХЛ Джейк Челиос Куньлунь Ред Стар Джек Родуолд Хоккей

«Куньлунь» забил гол «Спартаку» при игре в меньшинстве.

Команды проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.

Китайский клуб забросил шайбу в меньшинстве при счете 0:4 в пользу красно-белых.

Момент случился на 38-й минуте во втором периоде, когда «Спартак» действовал в большинстве, дебютирующий за клуб Илья Ковальчук оказался на синей линии, после чего шайбу из клюшки у него выбил Джейк Челиос, затем Джек Родуолд вышел один на один и забил гол.

6 комментариев
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Ничего удивительного . Он и в молодые годы постоянно грешил потерей шайбы , не точными передачами и образами , не обработкой в обороне.
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Первый асист Ильи)
+3
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+2
Ответ _Абырвалг_
Ничего удивительного . Он и в молодые годы постоянно грешил потерей шайбы , не точными передачами и образами , не обработкой в обороне.
уходить нужно в нужное время)
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Ответ Klinsmann32
уходить нужно в нужное время)
Т.е прямо с первого сезона НХЛ?
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Ответ Sergey Smolensky
Т.е прямо с первого сезона НХЛ?
ну уж нет, вы слишком))когда откровенно не тянул можно было заканчивать) ну ок сезон в КХЛ на старых дрожжах))
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