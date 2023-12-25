Питтсбург – Вашингтон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 3 января
В среду, 3 января, сыграют Питтсбург и Вашингтон в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «PPG Paints Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Питтсбург – Вашингтон
- Начало матча запланировано на 03:30 по московскому времени.