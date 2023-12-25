«Ак Барс» планирует сохранить Жафярова до конца сезона. Сегодня он тренировался с основным составом («Бизнес Online»)

«Ак Барс» планирует сохранить форварда Дамира Жафярова до конца сезона.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Ранее стало известно, что представитель Жафярова подал иск в КХЛ на разрыв контракта с « » по причине «дискриминации».

По данным издания, сегодня утром форвард провел тренировку с основным составом команды.

В нынешнем сезоне отметился 2 (1+1) баллами при полезности «плюс 1» в 16 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Срок его контракта с «Ак Барсом» рассчитан до 30 апреля 2024 года.