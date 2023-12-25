«Ак Барс» планирует сохранить Жафярова до конца сезона. Сегодня он тренировался с основным составом («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс возможные переходы Шуми Бабаев КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

«Ак Барс» планирует сохранить форварда Дамира Жафярова до конца сезона.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Ранее стало известно, что представитель Жафярова подал иск в КХЛ на разрыв контракта с «Ак Барсом» по причине «дискриминации».

По данным издания, сегодня утром форвард провел тренировку с основным составом команды.

В нынешнем сезоне Дамир Жафяров отметился 2 (1+1) баллами при полезности «плюс 1» в 16 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Срок его контракта с «Ак Барсом» рассчитан до 30 апреля 2024 года.

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6 комментариев
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Успехов Дамиру и скорейшего набора игровых кондиций
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Стадия маринования прошла. Теперь будет кебаб из Жафяра
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Позорники Казанские, так уважал их команду.. но после этого, чтоб вы всегда были на 7 месте и ниже после этого со своим престарелым Хайдаровичем.. Так губить карьеру классного игрока, показали лицо всей своей организации.
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Ну сейчас вернули в основу, а потом снова усадят, после дэдлайна.. Я сомневаюсь что Казань отпустила бы Жафярова в Омск, к одному из главных конкурентов на Востоке. В условный Спартак, Локо, Динамо, хоть к нам даже, отпустили бы легче
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Ответ a.n.melnikov11111985@icloud.com
Успехов Дамиру и скорейшего набора игровых кондиций
Уж весь сезон желают, желают, а они все не приходят да не приходят.
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Ответ DimaNN
Ну сейчас вернули в основу, а потом снова усадят, после дэдлайна.. Я сомневаюсь что Казань отпустила бы Жафярова в Омск, к одному из главных конкурентов на Востоке. В условный Спартак, Локо, Динамо, хоть к нам даже, отпустили бы легче
А какая разница, Омск или Локо с Динамо при условии перекрестного плей-офф? Обогнать Омск обязательно на Востоке задачи не стоит, главное ПО
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