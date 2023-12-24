«Авангард» подпишет форварда с опытом игры в НХЛ и АХЛ – объявил гендиректор Чистяков. Клуб также надеется получить Жафярова

«Авангард» близок к подписанию иностранного нападающего.

Генеральный директор « » Герман Чистяков ответил на вопрос о селекции и возможных трансферах клуба.

«С точки зрения комплектования рынок очень тяжелый. Мы – команда, ставящая самые высокие амбиции, и не можем позволить себе брать игроков просто для числа. Хорошие игроки не вот что тебе россыпью на полке лежат. Очень сложно все это решать.

Тем не менее могу сказать, что улаживаются последние формальности – фамилию называть не могу, но после Нового года к нам приедет иностранец: нападающий, фактурный, игравший за свою сборную, имеющий опыт игры в и . Мы убеждены, что это придаст силы второму звену, второму большинству.

Мы по-прежнему рассчитываем на то, что сумеем заполучить . Интерес мы обозначали и не сдаемся.

Наверное, получится еще 1-2 игроков привлечь, чтобы команда стала действительно полностью укомплектованной», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.