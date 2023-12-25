Вадим Мороз: «Появление второй белорусской команды придало бы КХЛ еще больший интерес»

Теги Динамо Минск КХЛ Экстралига Вадим Мороз Хоккей

Вадим Мороз порассуждал о включении второго белорусского клуба в КХЛ.

«Если бы в КХЛ появилась вторая белорусская команда, воспринял бы эту новость положительно. В этом же ничего плохого нет (улыбается). Больше игроков будет развиваться, пробовать свои силы на высоком уровне. Было бы очень интересное белорусское дерби.

Я в белорусской Экстралиге играл за новополоцкий «Химик», в прошлом году за Жлобин чемпионом стал. Знаю, что в Витебске ярые фанаты, там любят хоккей. Команда уже несколько лет хорошо играет. Раньше они занимали последние места, теперь они в лидерах.

Появление второй белорусской команды придало бы КХЛ еще больший интерес», – сказал форвард минского «Динамо» Вадим Мороз.

На данный момент в Фонбет Чемпионате КХЛ выступает только одна белорусская команда – минское «Динамо».

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