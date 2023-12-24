Рябыкин о 6:4 с «Динамо» Минск: «Витязь» здорово провел 1-й и 3-й периоды. Во 2-м ребята, видимо, подумали, что игра сделана, начались потери»
Дмитрий Рябыкин недоволен игрой «Витязя» в середине матча с «Динамо» Минск (6:4).
«Матч был очень веселый. Но для нас, для тренеров, он не очень хорошо складывался.
Что касается игры, очень здорово провели первый и третий периоды. В этих отрезках, за исключением двух минут первого периода, когда пропустили такой необязательный гол, в целом полностью контролировали игру, играли и в атаке, и в обороне.
Во втором периоде, видимо, ребята подумали, что игра сделана, чуть-чуть поменяли свою тактику, после чего начались потери. Хорошо, что нашли в себе силы и характер, чтобы вернуться в игру, вытащить ее и заслужить победу!» – сказал главный тренер «Витязя».