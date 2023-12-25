Дементьев о том, что Капризов стал 1-й звездой недели НХЛ: «Кирилл является креативным и продуктивным игроком. Нужно было лишь время, чтобы все встало на свои места»

Теги Миннесота НХЛ Алексей Дементьев Кирилл Капризов Чемпионат.com Хоккей

Алексей Дементьев поделился мнением об игре Кирилла Капризова в сезоне-2023/24.

«Все помнят, как совсем недавно некоторые специалисты были недовольны игрой Кирилла Капризова, говоря о том, что он играет как-то не так, непродуктивно. Но мы видим, что россиянин становится первой звездой недели НХЛ.

Мне странно было слышать предыдущие оценки, потому что это никак не вписывается в стратегию оценки хоккеиста и его таланта. Кирилл всегда играл хорошо и продуктивно, что-то не получалось, но и соперники не давали играть.

Никто же не спит, люди готовятся к матчам и знают, что именно Кирилл Капризов в «Миннесоте» является креативным и продуктивным игроком. Поэтому нужно было лишь время для того, чтобы все встало на свои места. В итоге это произошло, именно поэтому Кирилл показывает такой результат», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

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2 комментария
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Интересно, а есть топ 5 за всю историю, сколтко кто раз признавался🤭🤭🤭✌️
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Дай бог без травм 💪 а так карьеры на топ уровне ещё лет 6-8 у него есть и может точно стать рекордсменом Миннесоты и НХЛ выбивая по 80-100 очков за сезон 👍
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