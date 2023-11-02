Форвард «Салавата» Дроздов забил 3 гола в 3 матчах против «Ак Барса» в сезоне. В двух играх – победные шайбы

Теги Ак Барс Салават Юлаев видео КХЛ Иван Дроздов Хоккей

Иван Дроздов сделал дубль в матче против «Ак Барса».

«Салават Юлаев» обыграл казанский клуб (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий Иван Дроздов забросил две шайбы для «Салавата Юлаева» – во втором и третьем периодах. Его второй гол в игре записан в протоколе как победный.

Всего в трех играх в рамках «Зеленого дерби» в этом сезоне форвард забил три гола.

В первом матче между соперниками нападающий забросил победную шайбу в третьем периоде.

4 комментария

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Ачиваков Марат
Ваня стрела разящая, молодчик!
+4
0
+4
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Сергей Борисов
красавчик... шляпы на лёд...
+1
0
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sd4fmwrvz8
Картошка 👍👍👍изи
0
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sd4fmwrvz8
Хозяин ак барса 💪
0
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