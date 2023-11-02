Форвард «Салавата» Дроздов забил 3 гола в 3 матчах против «Ак Барса» в сезоне. В двух играх – победные шайбы

Иван Дроздов сделал дубль в матче против «Ак Барса».

« » обыграл казанский клуб (3:1) в игре Фонбет чемпионата .

Нападающий Иван Дроздов забросил две шайбы для «Салавата Юлаева» – во втором и третьем периодах. Его второй гол в игре записан в протоколе как победный.

Всего в трех играх в рамках «Зеленого дерби» в этом сезоне форвард забил три гола.

В первом матче между соперниками нападающий забросил победную шайбу в третьем периоде.