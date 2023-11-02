Форвард «Салавата» Дроздов забил 3 гола в 3 матчах против «Ак Барса» в сезоне. В двух играх – победные шайбы
Иван Дроздов сделал дубль в матче против «Ак Барса».
«Салават Юлаев» обыграл казанский клуб (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий Иван Дроздов забросил две шайбы для «Салавата Юлаева» – во втором и третьем периодах. Его второй гол в игре записан в протоколе как победный.
Всего в трех играх в рамках «Зеленого дерби» в этом сезоне форвард забил три гола.
В первом матче между соперниками нападающий забросил победную шайбу в третьем периоде.
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