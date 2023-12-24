Кожевников о рекорде Голдобина: «Николаю дали раскрыться полностью, он начал играть в свое удовольствие»
Александр Кожевников прокомментировал рекорд Николая Голдобина.
28-летний нападающий набрал 57 (28+29) очков за 44 игры в составе «Спартака» в текущем сезоне – это лучший результат в истории клуба в регулярном чемпионате.
«Голдобину сейчас дали возможность раскрыться полностью.
Он стал более свободно себя чувствовать, поэтому начал играть в свое удовольствие за команду», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Голдобин установил рекорд «Спартака» в КХЛ по очкам за регулярку. В активе форварда 57 баллов в 44 играх сезона КХЛ