Кожевников о рекорде Голдобина: «Николаю дали раскрыться полностью, он начал играть в свое удовольствие»

Теги Спартак КХЛ Александр Кожевников Николай Голдобин Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал рекорд Николая Голдобина.

28-летний нападающий набрал 57 (28+29) очков за 44 игры в составе «Спартака» в текущем сезоне – это лучший результат в истории клуба в регулярном чемпионате.

«Голдобину сейчас дали возможность раскрыться полностью.

Он стал более свободно себя чувствовать, поэтому начал играть в свое удовольствие за команду», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Голдобин установил рекорд «Спартака» в КХЛ по очкам за регулярку. В активе форварда 57 баллов в 44 играх сезона КХЛ

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий