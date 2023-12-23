Голдобин о матче с минским «Динамо»: «Непривычно играть в «Лужниках». Было очень много снега. Из-за этого шайба где-то прыгала. Тяжело, но ничего»

Теги Спартак Динамо Минск КХЛ МСА Лужники Николай Голдобин Матч ТВ Михаил Мальцев Хоккей

Николай Голдобин рассказал о проблемах со льдом в «Лужниках».

22 декабря на Малой спортивной арене «Лужники» прошел матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Спартаком» и минским «Динамо» (4:2).

«Вязкая игра была. Я считаю, мы просто не реализовали свои моменты: у меня были пустые ворота, Миша [Мальцев] в штангу попал. Если бы забили свои моменты, игра бы легче намного складывалась.

Я не люблю говорить плохо про лед, но, конечно, непривычно играть в «Лужниках». Было очень много снега. Из-за этого шайба где-то прыгала. Тяжело, но ничего», – сказал форвард «Спартака» Николай Голдобин.

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