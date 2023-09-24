Дроздов о «Салавате»: «Телефоны запретили – нельзя на арене пользоваться, чтобы мы были сконцентрированы на хоккее. Все стало построже»

Иван Дроздов рассказал о работе с тренером Виктором Козловым в «Салавате».

– Вы поработали с Вудкрофтом в «Динамо» и Мироновым в «Спартаке». Чем на их фоне выделяется Виктор Козлов?

– Виктор Николаевич, наверное, менее эмоциональный где-то на скамейке. Но очень много подсказывает на льду, в раздевалке, везде. Старается своим опытом помогать, особенно нам, нападающим, мелочам уделять внимание.

– А он сильно изменился по сравнению с прошлым летом или нет? Изменились ли требования?

– Нет, не изменились.

– Павел Коледов рассказывал, что все стало заметно строже…

– Да, наверное, в плане быта стало строже. Но на льду он был требовательным и раньше.

– А что в плане быта?

– Все стало построже, начиная с телефонов. Их сейчас запретили полностью – нельзя на арене пользоваться, чтобы мы были сконцентрированы именно на хоккее.

Оставляем все дела свои за ареной, а тут уже думаем только о хоккее, – сказал белорусский форвард «Салавата» Иван Дроздов.