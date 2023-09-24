Дроздов о Лукашенко: «С большим уважением отношусь к нему. Он много делает для спорта Беларуси, хоккея в первую очередь»

Иван Дроздов рассказал, что относится к Александру Лукашенко с большим уважением.

– Как гражданами Беларуси воспринимается Александр Лукашенко? Батька?

– Наверное, не так. Лично для меня это президент, очень с большим уважением отношусь к нему.

Лично знаю, что он очень много делает для спорта Беларуси, хоккея в первую очередь. Он вызывает только уважение как человек.

– О чем подумали, когда он помог разрешить российскую проблему с ЧВК «Вагнер» в июне?

– Стараюсь особо не лезть в это, не смотреть. Есть люди, которые это будут решать. Это не наши дела. Мы спортсмены, наше дело – хоккей.

– А протесты лета 2020 года в Беларуси вас никак не затронули?

– Тяжело сказать. У меня возраст, наверное, не тот был, чтобы что-то знать об этой ситуации, лезть в нее. Я тогда сидел дома и особо не вдавался. Наверное, люди постарше что-то скажут, к ним вопросы.

– Без политики гораздо спокойнее живется?

– Конечно. Я не политик или кто-то в этом роде, обычный спортсмен. Никогда не лез, не хочу и не думаю даже об этом, – сказал белорусский форвард «Салавата» Иван Дроздов.