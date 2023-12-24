Жамнов о составе «Спартака»: «Меня все устраивает. Мальцев и Ковальчук – большое усиление»
Алексей Жамнов оценил состав «Спартака».
– «Спартак» неплохо усилился перед дедлайном. Как тренера, вас все устраивает? Или еще надо усилиться?
– Меня, как тренера, все устраивает. Меня бы устраивало, чтобы чуть больше концентрации было на матч, чтобы мы играли все 60 минут, а не отпускали по ходу встречи, как бы счет ни складывался. Мы с ребятами это постоянно обсуждаем.
А состав – да. То, что имеем, с таким составом и работаем. Больших изменений по ходу этого сезона не было. Сейчас пришли Мальцев и Ковальчук, думаю, это большое усиление для нас.
Будем смотреть, наигрывать сочетания, – сказал главный тренер «Спартака».