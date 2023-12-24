Жамнов о составе «Спартака»: «Меня все устраивает. Мальцев и Ковальчук – большое усиление»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Михаил Мальцев Хоккей

Алексей Жамнов оценил состав «Спартака».

– «Спартак» неплохо усилился перед дедлайном. Как тренера, вас все устраивает? Или еще надо усилиться?

– Меня, как тренера, все устраивает. Меня бы устраивало, чтобы чуть больше концентрации было на матч, чтобы мы играли все 60 минут, а не отпускали по ходу встречи, как бы счет ни складывался. Мы с ребятами это постоянно обсуждаем.

А состав – да. То, что имеем, с таким составом и работаем. Больших изменений по ходу этого сезона не было. Сейчас пришли Мальцев и Ковальчук, думаю, это большое усиление для нас.

Будем смотреть, наигрывать сочетания, – сказал главный тренер «Спартака».

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