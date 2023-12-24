Ковальчуку вручили преторианский шлем и шайбу после гола за «Спартак» в дебютной игре

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Илью Ковальчука поздравили в раздевалке после дебютного гола за «Спартак».

Форвард поучаствовал в победе над «Куньлунем» в Фонбет Чемпионате КХЛ – 5:2.

«Всеми любимого Илью Ковальчука – с возвращением в большой хоккей», – сказал главный тренер Алексей Жамнов и вручил игроку шайбу.

Также Ковальчук получил преторианский шлем с красным плюмажем.

«Всем спасибо за поддержку. Давайте, братцы, только вперед», – сказал 40-летний нападающий.

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3 комментария
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я с этого всегда смеюсь, кто то в руководстве Спартака, что футбольного, что хоккейного плохо знает историю хотя бы на уровне курса средней школы. они вообще курсе, что Спартак вроде был по другую сторону баррикад относительно носителей преторианских шлемов с плюмажем. тем более что преторианцы появились через несколько десятков лет после восстания Спартака. ей-богу подарили бы деревянный меч рудиария, было бы забавнее и к истории ближе)
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Жамнов и Ковалёв динамовцы, Ковальчук питерский, откуда там взяться спартаковским традициям? Смотрим спектакль...
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Ответ Russ Ivan
Жамнов и Ковалёв динамовцы, Ковальчук питерский, откуда там взяться спартаковским традициям? Смотрим спектакль...
Ковалёв из Тольятти. Ковальчук после первых двух сезонов в Спартаке уехал в НХЛ. Причём тут питер?
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