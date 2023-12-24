Ковальчуку вручили преторианский шлем и шайбу после гола за «Спартак» в дебютной игре

Илью Ковальчука поздравили в раздевалке после дебютного гола за «Спартак».

Форвард поучаствовал в победе над « » в Фонбет Чемпионате КХЛ – 5:2.

«Всеми любимого Илью Ковальчука – с возвращением в большой хоккей», – сказал главный тренер Алексей Жамнов и вручил игроку шайбу.

Также Ковальчук получил преторианский шлем с красным плюмажем.

«Всем спасибо за поддержку. Давайте, братцы, только вперед», – сказал 40-летний нападающий.