«Ак Барс» опустился на 7-е место на Востоке после победы «Автомобилиста». Команда Заварухина выиграла 4 из 5 последних матчей

«Автомобилист» набрал очки в пятом матче подряд.

Команда тренера обыграла «Ладу» (5:1) в игре Фонбет чемпионата .

Екатеринбуржцы выиграли четыре из пяти последних матчей, набрав очки в еще одной игре, уступив в овертайме «Трактору» (2:3 ОТ).

За счет победы « » опередил « » в турнирной таблице Восточной конференции, записав на свой счет 51 балл в 44 матчах и расположившись на шестой позиции.

«Ак Барс» находится на седьмой строчке в конференции, набрав 50 очков в 43 играх.