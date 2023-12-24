«Ак Барс» опустился на 7-е место на Востоке после победы «Автомобилиста». Команда Заварухина выиграла 4 из 5 последних матчей
«Автомобилист» набрал очки в пятом матче подряд.
Команда тренера Николая Заварухина обыграла «Ладу» (5:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Екатеринбуржцы выиграли четыре из пяти последних матчей, набрав очки в еще одной игре, уступив в овертайме «Трактору» (2:3 ОТ).
За счет победы «Автомобилист» опередил «Ак Барс» в турнирной таблице Восточной конференции, записав на свой счет 51 балл в 44 матчах и расположившись на шестой позиции.
«Ак Барс» находится на седьмой строчке в конференции, набрав 50 очков в 43 играх.