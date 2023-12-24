«Ак Барс» опустился на 7-е место на Востоке после победы «Автомобилиста». Команда Заварухина выиграла 4 из 5 последних матчей

Теги Ак Барс Лада Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

«Автомобилист» набрал очки в пятом матче подряд.

Команда тренера Николая Заварухина обыграла «Ладу» (5:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Екатеринбуржцы выиграли четыре из пяти последних матчей, набрав очки в еще одной игре, уступив в овертайме «Трактору» (2:3 ОТ).

За счет победы «Автомобилист» опередил «Ак Барс» в турнирной таблице Восточной конференции, записав на свой счет 51 балл в 44 матчах и расположившись на шестой позиции.

«Ак Барс» находится на седьмой строчке в конференции, набрав 50 очков в 43 играх.

14 комментариев
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Скажите ЗХБ, что учитывая перекрёстный формат плей-офф с Западом, такой халявы как в прошлом сезоне не будет, когда в первых 2 раундах были Нефтехимик и Адмирал
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Ответ heivani
Не имеет никакого значения,какое место займет ,,АкБарс" по итогам регулярки.Вынесут всех,когда плей -офф начнется.Мощная команда,я не болельщик Казани,почему так видится.Может ошибаюсь,весна покажет.
Если попадут туда
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-1
+3
Привет Ак Барсу с 6-го места на Западе и до встречи в финале!)
+6
-4
+2
Билялетдинова уволить
+3
-1
+2
Молодцы! Обыграли уверенно без валидола. Помимо лидеров, отметил бы Алексеева, очень старается, не повезло забить-получил по рукам. Аликин по такой игре мог бы и на ноль отстоять, но не успел сомкнуть домик и Березин забил наверное самый лёгкий гол в карьере.
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Ответ heivani
Не имеет никакого значения,какое место займет ,,АкБарс" по итогам регулярки.Вынесут всех,когда плей -офф начнется.Мощная команда,я не болельщик Казани,почему так видится.Может ошибаюсь,весна покажет.
Те кто болеет за ак барс минимум с 2006ых, поймут о чем этот комментарий) это в каком то роде классика уже) перед сезоном дают кубок заочно-в сезоне списывают-в плей офф каждый второй год при ЗХБ в финале 🤝
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Акбарс не опередит только паралитик
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наверное перестали Заварухина слушать, как тренера 🤣
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Не имеет никакого значения,какое место займет ,,АкБарс" по итогам регулярки.Вынесут всех,когда плей -офф начнется.Мощная команда,я не болельщик Казани,почему так видится.Может ошибаюсь,весна покажет.
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Ответ fregat96
Молодцы! Обыграли уверенно без валидола. Помимо лидеров, отметил бы Алексеева, очень старается, не повезло забить-получил по рукам. Аликин по такой игре мог бы и на ноль отстоять, но не успел сомкнуть домик и Березин забил наверное самый лёгкий гол в карьере.
Привет!Ещё бы Стёпу с Оби выделил.
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Ответ Stepan Alexandrovich
Если попадут туда
Неужели есть сомневающиеся в этом? - Не думаю,что такие есть.)
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Ответ heivani
Не имеет никакого значения,какое место займет ,,АкБарс" по итогам регулярки.Вынесут всех,когда плей -офф начнется.Мощная команда,я не болельщик Казани,почему так видится.Может ошибаюсь,весна покажет.
вопрос чем вынесут?
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Ответ Саркастичный Чел
вопрос чем вынесут?
Чем кубковые команды выносят других; вот тем и вынесут .
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Ответ 4k7shv9zrw
Те кто болеет за ак барс минимум с 2006ых, поймут о чем этот комментарий) это в каком то роде классика уже) перед сезоном дают кубок заочно-в сезоне списывают-в плей офф каждый второй год при ЗХБ в финале 🤝
Да,..я ведь тоже не претендую в прогнозе на непреложную истину в последней инстанции Что будет - увидим.
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