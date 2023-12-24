Ковальчук сыграет во втором звене «Спартака» с Локтионовым и Цыплаковым против «Куньлуня»
Илья Ковальчук сегодня проведет первый официальный матч с апреля 2021 года.
«Спартак» объявил о подписании контракта с 40-летним Ковальчуком 6 декабря. Нападающий не играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2021 года.
Как сообщает «Матч ТВ», Илья сегодня выйдет на лед против «Куньлунь Ред Стар». Начало матча – в 14:00 по московскому времени.
Ковальчук сыграет во втором звене «Спартака» с Максимом Цыплаковым и Андреем Локтионовым, с которыми он провел несколько тренировок.
Как (не) менялся Илья Ковальчук: 18 фото от дебюта до возвращения в «Спартак»
Вспомни своё напутствие Панарину перед НХЛ и пусть оно тебе, тоже, поможет!