Ковальчук сыграет во втором звене «Спартака» с Локтионовым и Цыплаковым против «Куньлуня»

Илья Ковальчук сегодня проведет первый официальный матч с апреля 2021 года.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 40-летним Ковальчуком 6 декабря. Нападающий не играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2021 года.

Как сообщает « », Илья сегодня выйдет на лед против « ». Начало матча – в 14:00 по московскому времени.

Ковальчук сыграет во втором звене « » с и , с которыми он провел несколько тренировок.

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