Ковальчук сыграет во втором звене «Спартака» с Локтионовым и Цыплаковым против «Куньлуня»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Андрей Локтионов Матч ТВ Куньлунь Ред Стар Максим Цыплаков Хоккей

Илья Ковальчук сегодня проведет первый официальный матч с апреля 2021 года.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 40-летним Ковальчуком 6 декабря. Нападающий не играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2021 года.

Как сообщает «Матч ТВ», Илья сегодня выйдет на лед против «Куньлунь Ред Стар». Начало матча – в 14:00 по московскому времени.

Ковальчук сыграет во втором звене «Спартака» с Максимом Цыплаковым и Андреем Локтионовым, с которыми он провел несколько тренировок.

Как (не) менялся Илья Ковальчук: 18 фото от дебюта до возвращения в «Спартак»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удачи тебе Илья!
+6
-1
+5
Фарс конечно.
+5
-2
+3
Вперёд Илья верим!
+3
-1
+2
Удачи тебе, Илья!
Вспомни своё напутствие Панарину перед НХЛ и пусть оно тебе, тоже, поможет!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий