Ротенберг про 1:3 от «Торпедо»: «Втроем выиграть можно в хоккее, но сложно. СКА допустил три ошибки – соперник наказал»

Роман Ротенберг дал понять, что СКА много играл в меньшинстве против «Торпедо».

СКА уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата , пропустив все три шайбы в третьем периоде.

«Команды показали яркий хоккей. Думаю, что болельщикам хоккей понравился.

Обе команды играли с шайбой, было много комбинаций. Интересный хоккей. Мы допустили три ошибки – за это нас соперник наказал.

Втроем выиграть можно, конечно, в хоккее, но сложно. Делаем выводы, готовимся к следующей игре», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.

СКА получил 10 минут штрафа в этом матче, «Торпедо» – 2.

В формате «3 на 5» питерцы играли один раз в этом матче. Алекс Гальченюк был удален за подножку на отметке 39:22, затем по завершении времени второго периода Марат Хайруллин получил две минуты за задержку соперника клюшкой. « » забило гол в большинстве на 14-й секунде третьего периода, сделав счет 1:1.