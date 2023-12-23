Ротенберг про 1:3 от «Торпедо»: «Втроем выиграть можно в хоккее, но сложно. СКА допустил три ошибки – соперник наказал»
Роман Ротенберг дал понять, что СКА много играл в меньшинстве против «Торпедо».
СКА уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ, пропустив все три шайбы в третьем периоде.
«Команды показали яркий хоккей. Думаю, что болельщикам хоккей понравился.
Обе команды играли с шайбой, было много комбинаций. Интересный хоккей. Мы допустили три ошибки – за это нас соперник наказал.
Втроем выиграть можно, конечно, в хоккее, но сложно. Делаем выводы, готовимся к следующей игре», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.
СКА получил 10 минут штрафа в этом матче, «Торпедо» – 2.
В формате «3 на 5» питерцы играли один раз в этом матче. Алекс Гальченюк был удален за подножку на отметке 39:22, затем по завершении времени второго периода Марат Хайруллин получил две минуты за задержку соперника клюшкой. «Торпедо» забило гол в большинстве на 14-й секунде третьего периода, сделав счет 1:1.
А ещё добавлю, большинство людей не против СКА, а против семейства Ротенбергов ‼️