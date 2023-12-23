Ротенберг про 1:3 от «Торпедо»: «Втроем выиграть можно в хоккее, но сложно. СКА допустил три ошибки – соперник наказал»

Теги СКА Торпедо КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг дал понять, что СКА много играл в меньшинстве против «Торпедо».

СКА уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ, пропустив все три шайбы в третьем периоде.

«Команды показали яркий хоккей. Думаю, что болельщикам хоккей понравился.

Обе команды играли с шайбой, было много комбинаций. Интересный хоккей. Мы допустили три ошибки – за это нас соперник наказал.

Втроем выиграть можно, конечно, в хоккее, но сложно. Делаем выводы, готовимся к следующей игре», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.

СКА получил 10 минут штрафа в этом матче, «Торпедо» – 2. 

В формате «3 на 5» питерцы играли один раз в этом матче. Алекс Гальченюк был удален за подножку на отметке 39:22, затем по завершении времени второго периода Марат Хайруллин получил две минуты за задержку соперника клюшкой. «Торпедо» забило гол в большинстве на 14-й секунде третьего периода, сделав счет 1:1.

21 комментарий
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Обтикитакался
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Как же приятно слушать эти оправдания
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надо же, в этот раз даже отмазы придумывать не стал 🤣
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Добрый дедушка Мороз. Подари мне, пожалуйста, в новом году возможность исключать из ленты Спортса новости про мэтра Йозе и про фигурное катание. Ну, пожалуйста! Павлик, 41 годик
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К самолётным ногам добавилось 60 минут игры втроем. Сложно, конечно
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Скажу просто: «Спасибо, Торпедо» ‼️

А ещё добавлю, большинство людей не против СКА, а против семейства Ротенбергов ‼️
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Ответ Roman Kostyuchenko
надо же, в этот раз даже отмазы придумывать не стал 🤣
Почему же, про выиграть втроём это поиск оправдания
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Торпедо красавцы!
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ну не умеет ромочка проигрывать, у него наверняка свербит в тике таке😂😂😂Волжани красавчики!!!
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Просто судьи не подкупились в пользу ска из-за уважения к Профессору!!!
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А как же Ленинградский дух и питерский характер?
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Обе команды играли с шайбой... Это он на что намекает? Что Ска удобнее играть камнем для кёрлинга?
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Оправдание никакое! Кто заставлял нарушать правила Хайруллина, когда оставалось 2 секунды до конца периода? Ну и мужество Арбитра Белова! Взять и оставить сборную втроем… а ведь походу может случиться так что эти команды встретятся в плей-офф…
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И самолëтные ноги - добавил Роман))
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" Обе команды играли с шайбой. " ну так то логично что с шайбой, а не с мячом)
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Браво Торпедо!!!!
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И ещё, в отличие от Романа, Ларионов и не тренер вовсе, потому что чеканить не умеет 🤣
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Интересно, ему уже позвонили из Европы?
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Послал бы этого клоуна. Но он же не поймет куда.
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Торпедовцы в игре смотрелись лучше и заслужено победили Ска !
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Пойдёт опять НХЛ по телеку смотреть——он так вдохновляется—-горе — специалист….
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