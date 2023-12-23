«Торпедо» обыграло СКА (3:1), проигрывая 0:1 после 2-го периода. Белевич сделал дубль

«Торпедо» обыграло СКА, забив три гола в третьем периоде.

Команда тренера победила со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата .

После второго периода нижегородцы уступали со счетом 0:1.

В третьем отрезке « » забило трижды подряд – отличился , а также дубль сделал .

«Торпедо» находится на четвертой позиции в таблице Западной конференции, набрав 55 баллов в 43 играх.

СКА располагается на пятой строчке в конференции, имея в активе 55 очков в 42 матчах.