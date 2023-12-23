«Торпедо» обыграло СКА (3:1), проигрывая 0:1 после 2-го периода. Белевич сделал дубль

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Андрей Белевич Николай Коваленко Хоккей

«Торпедо» обыграло СКА, забив три гола в третьем периоде.

Команда тренера Игоря Ларионова победила со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

После второго периода нижегородцы уступали со счетом 0:1.

В третьем отрезке «Торпедо» забило трижды подряд – отличился Николай Коваленко, а также дубль сделал Андрей Белевич.

«Торпедо» находится на четвертой позиции в таблице Западной конференции, набрав 55 баллов в 43 играх.

СКА располагается на пятой строчке в конференции, имея в активе 55 очков в 42 матчах.

36 комментариев
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Поздравляю всех россиян с победой Торпедо!
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Поздравляю всех адекватных болельщиков хоккея!
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Торпедики,красавцы! Спасибо за характер! Кислая р...жа системщика-лучший кадр дня!!
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Ну вот и замочили Питерскую "систему " Нижегородцы -молодчики с победой!
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Мэтр и профессор хоккея 👏укатал физрука выскочку
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Тики-Така не работает 😁
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Ответ nolan_90
Поздравляю всех россиян с победой Торпедо!
Поздравляю всех россиян с поражением нейРотенберга!
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Абитуриент не смог доказать систему ПРОФЕССОРУ!😂😂😂
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с победой волжани, нагнулили тику и дали в таку😂😂😂красавцы
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Красавцы!Без пафоса и лозунгов.
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Системная система пустила болотные газы )
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физрук что нибудь скажет. как обычно , ерунду, но скажет.
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Торпедо с хорошей победой! Тренер сборной был печален на пресс конференции… ехали за победой, а не вышло… Молодежь Торпедо потерпела в первом периоде, а потом раскатились и реализовали моменты в третьем!
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Йозе Марино долго летел с командой, ноги самолетные, однако.
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Ответ sd4fmwrvz8
Тики-Така не работает 😁
Это финский вариант - пуки-кака называется))).
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Ответочка за третий период в Питере. Всех нижегородцев с победой, всех любителей хоккея с красивым хоккеем.
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Ленинградская система, однако...😁
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Торпедо с волевой Победой! Сыграли дисциплинировано, и заслужено победили. Адам выдал достойный матч. Белевич использовал две отличные передачи партнёров. Питер спасибо за игру. Как всегда получилось интересно. Торпедо с Победой!!!
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Система,не систематизировались сегодня)
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Тики-така не сработала. Вместо нее сегодня ленинграка-вынимака.
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💪💪💪!
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Молодцы! С победой. :-)
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Надо свести СКА и ЦСКА в плей-офф до финала конфы
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Предполагаю, что Ротенберг обоснует это поражение усталостью многих игроков после КПК. Это 100%.
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Слёзы амурки вы где?? Амурка! к ноге! 🤣
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Вот чья тика-така больше )
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Йозе, что там с тука-тукой?
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Красавцы!
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Просто в Торпедо больше патриотов и патриотизма, скажет тренер Рома
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Интересный факт: у Торпедо 55 баллов, у СКА 55 очков)
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