Буше первым забросил 30 шайб в сезоне КХЛ. Форвард «Авангарда» набрал 5 очков в матче с «Сочи»

Рид Буше сделал дубль в матче против «Сочи».

« » победил « » (8:3) в игре Фонбет чемпионата .

Форвард «Авангарда» забросил две шайбы в этом матче – обе в третьем периоде, одну из которых при игре в большинстве.

Таким образом, это 29-я и 30-я шайбы в нынешнем сезоне. Он первым достиг отметки в 30 голов в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

Помимо двух голов, нападающий также сделал три результативных передачи, набрав в общей сложности 5 (2+3) баллов в этом матче.

Буше является лидером гонки снайперов в сезоне КХЛ. Рид отметился 52 (30+22) баллами в 38 матчах чемпионата.