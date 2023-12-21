Буше первым забросил 30 шайб в сезоне КХЛ. Форвард «Авангарда» набрал 5 очков в матче с «Сочи»

Теги Авангард видео КХЛ Рид Буше Сочи Хоккей

Рид Буше сделал дубль в матче против «Сочи».

«Авангард» победил «Сочи» (8:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Форвард «Авангарда» забросил две шайбы в этом матче – обе в третьем периоде, одну из которых при игре в большинстве.

Таким образом, это 29-я и 30-я шайбы Рида Буше в нынешнем сезоне. Он первым достиг отметки в 30 голов в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

Помимо двух голов, нападающий также сделал три результативных передачи, набрав в общей сложности 5 (2+3) баллов в этом матче.

Буше является лидером гонки снайперов в сезоне КХЛ. Рид отметился 52 (30+22) баллами в 38 матчах чемпионата.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
голы сегодня были на любой вкус. Рид молодчик!
+5
-2
+3
Блистательный мичиганский парубок
+3
0
+3
А Локомотив пару лет назад побрезговал Ридом . Шалунов , которого приобрели взамен не тянет. Теперь и забивать не кому . Моменты создают , а мастерства при завершении нет !
+1
0
+1
Красавчик, так держать 👏💪👍
+1
0
+1
МВЗ прошел, Сочи бросил играть в чемпионате.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий