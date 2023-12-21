Буше первым забросил 30 шайб в сезоне КХЛ. Форвард «Авангарда» набрал 5 очков в матче с «Сочи»
Рид Буше сделал дубль в матче против «Сочи».
«Авангард» победил «Сочи» (8:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард «Авангарда» забросил две шайбы в этом матче – обе в третьем периоде, одну из которых при игре в большинстве.
Таким образом, это 29-я и 30-я шайбы Рида Буше в нынешнем сезоне. Он первым достиг отметки в 30 голов в текущем регулярном чемпионате КХЛ.
Помимо двух голов, нападающий также сделал три результативных передачи, набрав в общей сложности 5 (2+3) баллов в этом матче.
Буше является лидером гонки снайперов в сезоне КХЛ. Рид отметился 52 (30+22) баллами в 38 матчах чемпионата.