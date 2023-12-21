Кравец о победе 8:3: «Понравилась комбинационная игра «Авангарда» – много положительного. Тактика, движение, голы – все отлично»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Райан Спунер Сочи Иван Игумнов Чемпионат.com Денис Венгрыжановский Никита Холодилин Тимур Кол Хоккей

Михаил Кравец выразил удовлетворение игрой «Авангарда».

«Авангард» победил «Сочи» (8:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Хорошая игра против непростого соперника. Считаю, что ребята полностью выполнили задание.

Все четыре звена хорошую игру показали. Вратарь удачно начал с первых смен и выручал, когда нужно.

По тактике, по движению, по комбинациям, по голам – все отлично. Рад, что смогли реабилитироваться после игры с «Ак Барсом», забили достаточно много голов.

Не буду никого выделять. Все ребята молодцы, понравилась комбинационная игра, понравились раскаты, контроль шайбы, броски. Очень много положительных моментов от всех игроков.

– Дебют Тимура Кола?

– Он прилично выглядел на тренировках. У нас не было в нем сомнений.

Единственное, что я попросил тренера защитников его поначалу выпускать против четвертого звена «Сочи» и желательно в средней зоне или зоне атаки.

Когда же мы увидели, что он справляется, то стал играть везде и с любыми партнерами.

– Связка Игумнова и Венгрыжановского здорово выглядела?

– Я бы не сказал, что только они, отлично играл и Никита Холодилин, но до счета 4:0. Потом же они решили исполнить плеймейкеров, а у них все-таки немножко другая игра.

Вот как первый гол был забит: отличный перевод, отличная работа ногами, прорвался, на дальнюю отдал. Вот их игра, на скорости, в движении, из борьбы.

– Спунер прервал безголевую серию?

– У нас все ребята стараются играть на команду, неважно, кто забил, не забил.

Но, конечно, когда есть голы, то приходит уверенность, и здорово, что Райан отличился, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

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