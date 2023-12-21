Шарипзянов сделал 4 передачи в матче с «Сочи». Капитан «Авангарда» установил рекорд результативности в КХЛ – защитник набрал 29 очков в 39 играх

Дамир Шарипзянов установил рекорд результативности в КХЛ.

«Авангард» победил « » (8:3) в матче Фонбет чемпионата .

Капитан « » сделал четыре результативных передачи при двух блокированных бросках и 20:50 игрового времени.

Таким образом, защитник набрал 29 (7+22) очков в 39 играх нынешнего чемпионата.

Тем самым Шарипзянов установил личный рекорд результативности в лиге, обновив результат сезона-2019/20, когда игрок набрал 26 очков в 60 матчах чемпионата в составе « ».

Шарипзянов играет за «Авангард» с сезона-2020/21 и выиграл с командой Кубок Гагарина в 2021 году.