Шарипзянов сделал 4 передачи в матче с «Сочи». Капитан «Авангарда» установил рекорд результативности в КХЛ – защитник набрал 29 очков в 39 играх

Теги Авангард Нефтехимик КХЛ Дамир Шарипзянов Сочи Хоккей

Дамир Шарипзянов установил рекорд результативности в КХЛ.

«Авангард» победил «Сочи» (8:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов сделал четыре результативных передачи при двух блокированных бросках и 20:50 игрового времени.

Таким образом, защитник набрал 29 (7+22) очков в 39 играх нынешнего чемпионата.

Тем самым Шарипзянов установил личный рекорд результативности в лиге, обновив результат сезона-2019/20, когда игрок набрал 26 очков в 60 матчах чемпионата в составе «Нефтехимика».

Шарипзянов играет за «Авангард» с сезона-2020/21 и выиграл с командой Кубок Гагарина в 2021 году.

5 комментариев
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Красава, Кэп!
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Капитан молодчик! Так держать!
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Просто красавец 🙏💪🤞
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Дамир 💪💪💪👍👍👍
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В начале сезона был сам на себя не похож, а сейчас отличную форму набрал
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