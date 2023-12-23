Павел Порядин: «Ковальчук рвется в бой, виден его настрой. Наблюдаешь за ним, ловишь какие-то моменты. Мастер»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Павел Порядин Хоккей

Павел Порядин высказался касательно перехода Ильи Ковальчука в «Спартак».

40-летний нападающий уже начал тренироваться с командой, но еще не играл в этом сезоне. 

– Какие эмоции, когда со «Спартаком» начал тренироваться Ковальчук?

– Отлично! Он и подсказывает, и виден его боевой настрой – Илья рвется в бой. Наблюдаешь за ним, ловишь какие-то моменты. Это мастер.

Интересно со всех сторон – и сыграть с ним, и услышать какие-то нюансы по той же психологии. Ковальчук нам очень поможет и в раздевалке. Тренировка была – теперь ждем его первую игру.

– Он в порядке по физике?

– Да. Сразу видно, что человек следит за собой. Во всех планах многие ребята что-то почерпнут, как надо готовиться. Даже когда идет командное собрание, Ковальчук приходит с валиком и разминается. Видно, что профессионал.

– Если вдруг Илью выпустят в воскресенье против «Куньлуня», что будет самым главным для команды?

– Все равно надо играть в свой хоккей. При этом как-то помочь Илье. Думаю, у него тоже желание будет большим. Какие-то эмоции он нам даст, всплеск. И мы ему эмоции тоже отдадим.

Понятно, что нужно время, чтобы влиться в команду. И мы сделаем все, чтобы Ковальчуку было комфортно. А главная помощь – это победы, – сказал форвард «Спартака» Павел Порядин.

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