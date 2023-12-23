Мальцев о том, в хорошей ли форме Ковальчук: «Да. Когда Илья занимается с неиграющим составом, то даже обгоняет ребят»

Форвард «Спартака» Михаил Мальцев рассказал о тренировках с Ильей Ковальчуком.

Ранее 40‑летний Ковальчук подписал контракт со « » до конца сезона.

– Что вам запомнилось о тренировках с Ильей Ковальчуком? Как он себя ведет?

– Иногда он не участвует в каких-то упражнениях – большинство, еще что-то. Но бывает, что Илья подъезжает ко всей пятерке, что-то подсказывает. Дает важные советы.

– То есть Ковальчук как играющий тренер?

– Ну так, да – ментор.

– Есть чувство, что он в хорошей форме?

– Да, когда занимается с неиграющим составом, то даже обгоняет ребят, – сказал форвард «Спартака» .