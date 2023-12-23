Мальцев о том, в хорошей ли форме Ковальчук: «Да. Когда Илья занимается с неиграющим составом, то даже обгоняет ребят»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Михаил Мальцев Хоккей

Форвард «Спартака» Михаил Мальцев рассказал о тренировках с Ильей Ковальчуком.

Ранее 40‑летний Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона. 

– Что вам запомнилось о тренировках с Ильей Ковальчуком? Как он себя ведет?

– Иногда он не участвует в каких-то упражнениях – большинство, еще что-то. Но бывает, что Илья подъезжает ко всей пятерке, что-то подсказывает. Дает важные советы.

– То есть Ковальчук как играющий тренер?

– Ну так, да – ментор.

– Есть чувство, что он в хорошей форме?

– Да, когда Илья занимается с неиграющим составом, то даже обгоняет ребят, – сказал форвард «Спартака» Михаил Мальцев.

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