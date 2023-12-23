Егор Филин: «Ковальчук – легенда. Его переход принесет пользу «Спартаку». Илья добавит нам уверенности, прибавит опыта»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Михаил Мальцев Р-Спорт Егор Филин Хоккей

Егор Филин высказался о переходе Ильи Ковальчука и Михаила Мальцева в «Спартак».

«С положительными эмоциями приняли новых игроков в команде. У нас очень дружный коллектив. Такое ощущение, что Илья и Миша играют с нами с самого начала сезона. Они хорошие, веселые ребята.

Илья – вообще легенда. Его переход принесет пользу «Спартаку». Общаемся ли мы с ним на «вы»? Нет. Он позволяет обращаться к нему на «ты».

Некоторые болельщики «Спартака» опасаются, что Илья может нарушить атмосферу в команде? Я даже не думаю, что такое может произойти. Илья – игрок с огромным опытом и отличными человеческими качествами. Когда он пришел в «Авангард», то именно благодаря ему в команде наладилась атмосфера, и они выиграли Кубок Гагарина.

У нас же и так все хорошо в коллективе, но Илья только добавит нам уверенности, прибавит опыта всей команде», – сказал нападающий «Спартака» Егор Филин.

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