Владимир Плющев: «ЦСКА продолжает показывать инфантильную игру. Команда играет шаляй-валяй уже половину чемпионата, выходит без огня в глазах»

Теги ЦСКА Владимир Плющев Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Владимир Плющев считает, что ЦСКА показывает инфантильную игру.

Клуб тренера Сергея Федорова занимает шестое место в таблице Запада с 46 очками после 41 матча сезона.

ЦСКА продолжает показывать инфантильную игру, причем даже с принципиальными соперниками. Состав у команды укомплектованный, но я не знаю, что им мешает показывать хороший уровень. То, что они показывают в последних матчах, это просто безобразие! Не ожидал я такого от ЦСКА.

А ведь предсезонный турнир показывал, что у команды хороший потенциал. Сейчас команда выходит без огня в глазах, без желания бежать назад. Опытные защитники тоже делают элементарные глупости под своими воротами. Мне это просто непонятно. 

– Есть ли опасения, что в плей-офф ЦСКА будет играть так же и никакого преображения не будет?

– Если команда длительное время играет в таком стиле и думает про себя: «Когда надо, мы соберемся и сыграем», то Америку тут открывать не надо, потому что когда надо, не получится. Надо играть всегда.

Да, срывы могут быть по ходу сезона, но команда уже половину чемпионата играет шаляй-валяй, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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