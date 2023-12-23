Вячеслав Фетисов: «Победа – некий символ того, на что надо ориентироваться. Жить с желанием побеждать – это смысл!»

Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о том, что для него обозначает победа.

– Что для вас победа в широком смысле? И когда она будет?

– Добиться победы непросто. Повторить ее очень тяжело. А жить с желанием побеждать – это смысл! Я вырос в команде, понимаю, о чем речь. Во‑первых, это колоссальный труд. Это самопожертвование во имя успеха. Молодежь иногда хочет всего и прямо сейчас. Но такого не бывает, надо терпеть. Потом все плоды своих успехов ты будешь с наслаждением воспринимать и будешь гордиться и собой, и своими друзьями.

Это колоссальная самоотдача. Это братство внутри команды. Это уважение к старшим, своей семье, людям, которые за тебя сегодня переживают и болеют.

Для меня победа – это некий символ того, на что надо ориентироваться. Невозможно добиться побед, если ты не ставишь перед собой больших целей, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат .