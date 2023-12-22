Константин Меньшиков: «СКА играл в свою игру, тики-таку. По всем статьям переиграл ЦСКА. Так измучил соперников, что те еле ползали в 3-м периоде»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Константин Меньшиков поделился мнением об игре СКА в матче против ЦСКА (6:2).

«Суть игры СКА против ЦСКА в том, что армейцы Петербурга заставили забыть про хоккей ЦСКА, тот, который может им помочь. У москвичей вообще ничего не получалось, хотя клуб – обладатель Кубка Гагарина.

СКА играл в свою игру, в тики-таку, как недавно назвал ее Роман Ротенберг. И они так измучили соперников, что те в третьем периоде еле ползали. А игроки СКА вышли как из бани – свежие, отдохнувшие. По всем статьям переиграли ЦСКА.

Надеюсь, это и есть тот рисунок, который будут показывать армейцы Петербурга в оставшейся части сезона», – сказал бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Константин Меньшиков.

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1 комментарий
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Реально как в секте, один клоун ляпнул про титикаку, теперь каждый считает необходимым это повторять
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