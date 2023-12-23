Брэди Ткачак о неудачах «Оттавы»: «Довольно дерьмовые ощущения. Не думаю, что когда-то в жизни мне было хуже»

Теги Оттава НХЛ Брэди Ткачак контент Хоккей

Брэди Ткачак высказался о неудачах «Оттавы» в этом сезоне НХЛ.

Клуб из столицы Канады проиграл 6 матчей подряд и занимает последнее место в Восточной конференции с 22 очками в 28 играх. 

Капитан «Сенаторс» набрал 21 (14+7) очко в 28 играх и лидирует в лиге по числу штрафных минут (74). В последних 8 матчах в его активе 2 (1+1) балла. 

«Сейчас трудно найти позитив. Довольно дерьмовые ощущения. Не думаю, что когда-то в жизни мне было хуже. 

В конце концов, все начинается с меня как с лидера. Я не играю так, как нужно. Я должен делать свою работу лучше и помогать команде побеждать», – сказал Ткачак

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