Брэди Ткачак раскритиковал болельщиков «Оттавы» после 4:6 от «Тампы». Канадский клуб идет последним на Востоке

Брэди Ткачак раскритиковал болельщиков «Оттавы» после 4:6 от «Тампы».

Капитан «Сенаторс» остался недоволен реакцией трибун на игру команды.

Канадский клуб потерпел 5-е поражение в последних 6 матчах и занимает последнее место в Восточной конференции с 8 очками в 8 играх.

«Со стороны болельщиков сегодня исходил один негатив. Очень расстроило постоянное освистывание и прочая чушь.

Я понимаю, что у нас страстные фанаты. Я понимаю, что им все это не нравится. Но при трудностях не следует поворачиваться к парням спиной. Мы играем усердно. Я знаю, что сейчас все расстроены. Но мы не сдаемся, боремся до самого конца», – сказал .

Во время матча болельщики скандировали призывы к отставке главного тренера Ди Джея Смита, а после сирены освистали команду.