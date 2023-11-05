Брэди Ткачак раскритиковал болельщиков «Оттавы» после 4:6 от «Тампы». Канадский клуб идет последним на Востоке

Теги болельщики Оттава Тампа-Бэй НХЛ Брэди Ткачак Хоккей

Брэди Ткачак раскритиковал болельщиков «Оттавы» после 4:6 от «Тампы».

Капитан «Сенаторс» остался недоволен реакцией трибун на игру команды. 

Канадский клуб потерпел 5-е поражение в последних 6 матчах и занимает последнее место в Восточной конференции с 8 очками в 8 играх. 

«Со стороны болельщиков сегодня исходил один негатив. Очень расстроило постоянное освистывание и прочая чушь. 

Я понимаю, что у нас страстные фанаты. Я понимаю, что им все это не нравится. Но при трудностях не следует поворачиваться к парням спиной. Мы играем усердно. Я знаю, что сейчас все расстроены. Но мы не сдаемся, боремся до самого конца», – сказал Ткачак

Во время матча болельщики скандировали призывы к отставке главного тренера Ди Джея Смита, а после сирены освистали команду. 

9 комментариев

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Fanático
Ну отчасти он прав. Команда играет, там нет безволия. Но они сейчас играют сразу без трёх (!) основных дэфов. На травмах Шабо, Зуб и Бранстрем. Да и не прёт им, счёт зачастую совсем не по игре. С Детройтом в начале третьего периода по броскам ведут 35-15, а счёт 1-5. С Баффало 6 с 23 бросков пустили... Так бывает, когда у соперника всё залетает.
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raspisanie77
Оттава не так плоха, просто травмы в защите подкосили и дивизион самый сильный, в пасифике они бы конечно по другому смотрелись на фоне дна, СХШ и Калгари
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Фанат спорта01
Ответ АРХАТ
Брэди, это тебе не КХЛ, в НХЛ надо болельщиков обхаживать, особенно в части результатов. В прошлом году они принесли 26 млн вам только на билетах, про сосиски, атрибутику я вообще молчу. Будь я болельщиком Оттавы тоже не доволен был, от вас ждут плэйофф
Ну они всё же играют в самом сильном дивизионе.
И пройти в плей-офф не так уж и легко.
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Коршунов-73
Бывает, но тут надо терпения набраться и пахать, а не на фанов срываться.. У Ткачука в начале сезона полно ненужных штрафов например, вообще как-то истерично смотрится, ну может от большого желания конечно.
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*MVP*
у Оттавы 8 очков в 10 матчах, а не в 8
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Барин
Ткачак нервный уж чересчур) ведь не зрители играют, а игроки. Может в себе покопаться надо для начала?
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vzi
Ответ Фанат спорта01
Ну они всё же играют в самом сильном дивизионе. И пройти в плей-офф не так уж и легко.
Оттава в самом сильном?
А центральный?
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