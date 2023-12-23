Игнатьев о 2:5: «Во 2-м периоде «Трактор» добавил, а «Куньлунь» наполучал удалений. Большинство решило исход»

Теги Трактор КХЛ Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Хоккей

Виктор Игнатьев оценил поражение от «Трактора» (2:5).

«Куньлунь» проиграл в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Очень неплохое начало в нашем исполнении. Территориальное преимущество больше было у соперника в первом периоде, но за счет нашего движения и контратак нам удалось повести в счете. Очень обидный первый гол мы пропустили, «Трактор» нарисовал его как по учебнику.

Все поменялось во втором периоде: две-три наши потери в средней зоне – и игра поменяла свой вектор. Челябинцы добавили, а мы наполучали удалений. Успешная игра большинства «Трактора», а также наша неуспешная игра в большинстве решили исход игры.

У нас были моменты, я не скажу, что их не было. Был выход «5 в 3», когда мы должны были сравнивать счет, редко такой случай предоставляется, но мы этого не сделали.

А в третьем периоде вратарь у соперника сыграл здорово, не смогли мы в последние десять минут, хотя имели моменты и большинство, занести шайбу за ленточку. Как есть, так есть», – сказал главный тренер «Куньлуня».

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