Алексей Заварухин о 5:2 с «Куньлунем»: «Главное – победили. 1-й период нельзя в актив занести, во 2-м и 3-м уже играли более солидно»

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Алексей Заварухин прокомментировал победу в матче против «Куньлуня» (5:2).

«Самое главное – мы сегодня победили. Первый период, конечно, нельзя к нам в актив занести. Но скажу так: здесь нас не столько соперник переигрывал, сколько мы сопернику позволили создать те моменты, из которых он уже выжал максимум.

Второй и третий период показали, мы уже играли более хорошо и солидно, добились хорошей победы.

После перерыва мы провели три игры, взяли пять очков. Конечно, мы хотим побеждать в каждой игре, но серия продолжается. Сейчас мы отдохнем и продолжим наше выездное турне», – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

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