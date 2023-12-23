Алексей Заварухин о 5:2 с «Куньлунем»: «Главное – победили. 1-й период нельзя в актив занести, во 2-м и 3-м уже играли более солидно»
Алексей Заварухин прокомментировал победу в матче против «Куньлуня» (5:2).
«Самое главное – мы сегодня победили. Первый период, конечно, нельзя к нам в актив занести. Но скажу так: здесь нас не столько соперник переигрывал, сколько мы сопернику позволили создать те моменты, из которых он уже выжал максимум.
Второй и третий период показали, мы уже играли более хорошо и солидно, добились хорошей победы.
После перерыва мы провели три игры, взяли пять очков. Конечно, мы хотим побеждать в каждой игре, но серия продолжается. Сейчас мы отдохнем и продолжим наше выездное турне», – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.